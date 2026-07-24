Informations pratiques

Plougonven

Stage d’été Arts martiaux chinois et Qigong

Salle Omnisports Plougonven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 09:30:00

fin : 2026-08-25 17:00:00

Date(s) :

2026-08-20

Rejoignez des participants venus d’Angleterre, de Suède, de Pologne, de Belgique et, bien sûr, de Bretagne pour six jours d’entraînement, qui débuteront par du qigong axé sur la santé, se poursuivront par des exercices ludiques à deux, puis par un style de kung-fu fluide et efficace l’après-midi.

Horaires

9h30-10h30 Qigong | 10h45-12h00 Travail à deux | 14h00-17h00 Kungfu style Bagua

Tarifs de 50€ (qigong seul, 6 jours) à 240€ (stage complet, 6 jours), avec des tarifs à la journée également disponibles.

Possibilité de participer à une, plusieurs ou toutes les activités. Enseignement en français et anglais

À propos de Kungfu e Breizh

Kungfu e Breizh est une école d’arts martiaux chinois basée à Plougonven avec cours hebdomadaires à Morlaix aussi, enseignant Tai chi et Qigong, Kung-fu (styles Bagua, et Xingyi sous la direction d’Edward Hines 5ième dan FFKDA .

Salle Omnisports Plougonven 29640 Finistère Bretagne +33 6 80 28 86 39

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English :

L’événement Stage d’été Arts martiaux chinois et Qigong Plougonven a été mis à jour le 2026-07-24 par OT BAIE DE MORLAIX