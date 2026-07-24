Stage d’été Arts martiaux chinois et Qigong Plougonven
jeudi 20 août 2026 · Plougonven
Informations pratiques
Plougonven
Stage d’été Arts martiaux chinois et Qigong
Salle Omnisports Plougonven Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 09:30:00
fin : 2026-08-25 17:00:00
Date(s) :
2026-08-20
Rejoignez des participants venus d’Angleterre, de Suède, de Pologne, de Belgique et, bien sûr, de Bretagne pour six jours d’entraînement, qui débuteront par du qigong axé sur la santé, se poursuivront par des exercices ludiques à deux, puis par un style de kung-fu fluide et efficace l’après-midi.
Horaires
9h30-10h30 Qigong | 10h45-12h00 Travail à deux | 14h00-17h00 Kungfu style Bagua
Tarifs de 50€ (qigong seul, 6 jours) à 240€ (stage complet, 6 jours), avec des tarifs à la journée également disponibles.
Possibilité de participer à une, plusieurs ou toutes les activités. Enseignement en français et anglais
À propos de Kungfu e Breizh
Kungfu e Breizh est une école d’arts martiaux chinois basée à Plougonven avec cours hebdomadaires à Morlaix aussi, enseignant Tai chi et Qigong, Kung-fu (styles Bagua, et Xingyi sous la direction d’Edward Hines 5ième dan FFKDA .
Salle Omnisports Plougonven 29640 Finistère Bretagne +33 6 80 28 86 39
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English :
L’événement Stage d’été Arts martiaux chinois et Qigong Plougonven a été mis à jour le 2026-07-24 par OT BAIE DE MORLAIX
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