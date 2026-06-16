Fête nationale du 14 Juillet à Parthenay feu d’artifice et bal populaire Boulevard Georges Clémenceau Parthenay mardi 14 juillet 2026.

Parthenay

Fête nationale du 14 Juillet à Parthenay feu d’artifice et bal populaire

Boulevard Georges Clémenceau Base de Loisirs Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 16:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Venez célébrer la fête nationale, mardi 14 juillet à la Base de loisirs de Parthenay !

Pour l’occasion, un spectacle pyrotechnique est proposé à la population avec une animation musicale en amont et en aval du spectacle.

Programme

À partir de 16h Buvette Restauration Animations (jeux en bois)

18h30 19h30 Concert avec HerMad (groupe proposé par Diff’art)

20h 22h45 Bal populaire animé par ATK Event (DJ)

23h feu d’artifice Les Petits Bonheurs

Jusqu’à 00h30 bal populaire par ATK Event

Buvette et restauration par le SAP (club de rugby de Parthenay) et le Ping pong club de Parthenay. Au choix sur place burgers, frites, sandwichs, sucrés, boissons…

Attention, la présence d’animaux de compagnie est déconseillée. Les chiens de catégorie 1 et 2 doivent être obligatoirement tenus en laisse et muselés. .

Boulevard Georges Clémenceau Base de Loisirs Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 90 44

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English : Fête nationale du 14 Juillet à Parthenay feu d’artifice et bal populaire

L’événement Fête nationale du 14 Juillet à Parthenay feu d’artifice et bal populaire Parthenay a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Gâtine