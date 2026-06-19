Informations pratiques

Saint-Maixent

Fête Nationale du 14 juillet

Cour du Logis Saint-Maixent Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-13

Le 13 juillet 19h 30 Repas champêtre avec bal dansant.

22h30 Retraite aux flambeaux .

23h Feux d’artifice.

Le 14 juillet 11h défilé suivie d’un vin d’honneur au Hameau de Saint Quentin à Saint Maixent.

Organisé par St Maix’en fête .

Cour du Logis Saint-Maixent 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 6 45 08 05 96

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Fête Nationale du 14 juillet Saint-Maixent a été mis à jour le 2026-06-19 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude