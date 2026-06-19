Fête Nationale du 14 juillet Saint-Maixent
lundi 13 juillet 2026 · Saint-Maixent
Informations pratiques
Saint-Maixent
Fête Nationale du 14 juillet
Cour du Logis Saint-Maixent Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-13
Le 13 juillet 19h 30 Repas champêtre avec bal dansant.
22h30 Retraite aux flambeaux .
23h Feux d’artifice.
Le 14 juillet 11h défilé suivie d’un vin d’honneur au Hameau de Saint Quentin à Saint Maixent.
Organisé par St Maix’en fête .
Cour du Logis Saint-Maixent 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 6 45 08 05 96
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English :
L’événement Fête Nationale du 14 juillet Saint-Maixent a été mis à jour le 2026-06-19 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude
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