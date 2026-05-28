Journée apprenti fermier Saint-Maixent
Journée apprenti fermier Saint-Maixent mercredi 22 juillet 2026.
Saint-Maixent
Journée apprenti fermier
Les petites oisonnieres Saint-Maixent Sarthe
Tarif : – – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 10:30:00
fin : 2026-07-22 16:30:00
Date(s) :
2026-07-22
Sur RÉSERVATION . Attention les places sont limitées.
Lors de ces journées les parents ne restent pas pour accompagner.
Réservation au 06/15/56/31/91 .
Les petites oisonnieres Saint-Maixent 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 6 15 56 31 91 lespetitesoisonnieres@gmail.com
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English :
L’événement Journée apprenti fermier Saint-Maixent a été mis à jour le 2026-05-28 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude
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