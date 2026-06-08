Ouverture de la Ferme pédagogique Les Petites Oisonnières Saint-Maixent
Ouverture de la Ferme pédagogique Les Petites Oisonnières Saint-Maixent samedi 4 juillet 2026.
Saint-Maixent
Ouverture de la Ferme pédagogique Les Petites Oisonnières
Les petites oisonnières Saint-Maixent Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 12:00:00
fin : 2026-07-04 19:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Visites libres sans rdv de la ferme pédagogique dès 12h00 ! Venez découvrir plus de 150 animaux dans un cadre chaleureux, où la proximité avec les animaux est au cœur de l’expérience. Petits et grands pourront approcher, observer et partager des moments uniques avec nos pensionnaires.
Vous y rencontrerez des animaux familiers comme les chèvres, poneys, vaches et poules d’ornement, mais aussi des espèces plus surprenantes et méconnues telles que les zébus, wallabies, lamas et bien d’autres encore !
La ferme a été pensée pour offrir un moment de découverte, de respect et de sensibilisation au monde animal, dans une ambiance conviviale et bienveillante. .
Les petites oisonnières Saint-Maixent 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 6 15 56 31 91
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English :
L’événement Ouverture de la Ferme pédagogique Les Petites Oisonnières Saint-Maixent a été mis à jour le 2026-06-08 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude
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