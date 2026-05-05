Concet Les murs ont les voix Saint-Maixent
Concet Les murs ont les voix Saint-Maixent samedi 4 juillet 2026.
Saint-Maixent
Concet Les murs ont les voix
Salle communale Saint-Maixent Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 20:30:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Concert de l’école de chant. Tarif 5€ .
Salle communale Saint-Maixent 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 93 49 81
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English :
L’événement Concet Les murs ont les voix Saint-Maixent a été mis à jour le 2026-05-05 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude