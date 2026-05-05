Saint-Maixent

Concet Les murs ont les voix

Salle communale Saint-Maixent Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 20:30:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Concert de l’école de chant. Tarif 5€ .

Salle communale Saint-Maixent 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 93 49 81

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English :

L’événement Concet Les murs ont les voix Saint-Maixent a été mis à jour le 2026-05-05 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude