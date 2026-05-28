Saint-Maixent

Journée apprenti fermier

Les petites oisonnieres Saint-Maixent Sarthe

Tarif : – – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 10:30:00

fin : 2026-07-10 16:30:00

Date(s) :

2026-07-10

Sur RÉSERVATION . Attention les places sont limitées.

Lors de ces journées les parents ne restent pas pour accompagner.

Réservation au 06/15/56/31/91 .

Les petites oisonnieres Saint-Maixent 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 6 15 56 31 91 lespetitesoisonnieres@gmail.com

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English :

L’événement Journée apprenti fermier Saint-Maixent a été mis à jour le 2026-05-28 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude