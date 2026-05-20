Repas Cochon grillé Saint-Maixent
Repas Cochon grillé Saint-Maixent samedi 27 juin 2026.
Saint-Maixent
Repas Cochon grillé
Saint-Maixent Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Menu Adultes 19€ Apéritif- Entrée- Cochon grillé & pommes de terre Fromage Tartelette aux pommes Café. Menu Enfants 9€ Cochon grillé & pommes de terre Fromage Glace.
Une soirée gourmande, conviviale et festive vous attend !
Venez partager ce bon moment en famille et entre amis. Réservez vite vos places !
apesaintmaixent72320@gmail.com 0624830207 .
Saint-Maixent 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 6 24 83 02 07
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English :
L’événement Repas Cochon grillé Saint-Maixent a été mis à jour le 2026-05-20 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude
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