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Repas Cochon grillé Saint-Maixent

Repas Cochon grillé Saint-Maixent samedi 27 juin 2026.

Ville : 72320 Saint-Maixent

Département : Sarthe

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Tarif :

Saint-Maixent

Repas Cochon grillé

Saint-Maixent Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Menu Adultes 19€ Apéritif- Entrée- Cochon grillé & pommes de terre Fromage Tartelette aux pommes Café. Menu Enfants 9€ Cochon grillé & pommes de terre Fromage Glace.
Une soirée gourmande, conviviale et festive vous attend !
Venez partager ce bon moment en famille et entre amis. Réservez vite vos places !
apesaintmaixent72320@gmail.com 0624830207   .

Saint-Maixent 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 6 24 83 02 07 

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English :

L’événement Repas Cochon grillé Saint-Maixent a été mis à jour le 2026-05-20 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude

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