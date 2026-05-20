Saint-Maixent

Repas Cochon grillé

Saint-Maixent Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Menu Adultes 19€ Apéritif- Entrée- Cochon grillé & pommes de terre Fromage Tartelette aux pommes Café. Menu Enfants 9€ Cochon grillé & pommes de terre Fromage Glace.

Une soirée gourmande, conviviale et festive vous attend !

Venez partager ce bon moment en famille et entre amis. Réservez vite vos places !

apesaintmaixent72320@gmail.com 0624830207 .

Saint-Maixent 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 6 24 83 02 07

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English :

L’événement Repas Cochon grillé Saint-Maixent a été mis à jour le 2026-05-20 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude