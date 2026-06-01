Soirée spéciale année 80 Saint-Maixent
Soirée spéciale année 80 Saint-Maixent samedi 13 juin 2026.
Saint-Maixent
Soirée spéciale année 80
Coti Casa Saint-Maixent Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 19:30:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Soirée animée par Rubik’s 80
Entrée soirée 5e à partir de 22h
Buffet froid à volonté 16e (entrée comprise) de 19h à 21h30 .
Coti Casa Saint-Maixent 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 93 43 26
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English :
L’événement Soirée spéciale année 80 Saint-Maixent a été mis à jour le 2026-06-05 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude
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