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Soirée spéciale année 80 Saint-Maixent

Soirée spéciale année 80 Saint-Maixent samedi 13 juin 2026.

Adresse : Coti Casa

Ville : 72320 Saint-Maixent

Département : Sarthe

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Saint-Maixent

Soirée spéciale année 80

Coti Casa Saint-Maixent Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 19:30:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Soirée animée par Rubik’s 80
Entrée soirée 5e à partir de 22h
Buffet froid à volonté 16e (entrée comprise) de 19h à 21h30   .

Coti Casa Saint-Maixent 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 93 43 26 

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English :

L’événement Soirée spéciale année 80 Saint-Maixent a été mis à jour le 2026-06-05 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude

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