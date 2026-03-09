Fête Nationale du jeu

Le Vignon-en-Quercy Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Coloriage fresque manga, organisé par les Fêlés de la BD de Martel

Tout public

Coloriage fresque manga, organisé par les Fêlés de la BD de Martel

Tout public

.

Le Vignon-en-Quercy 46110 Lot Occitanie +33 6 80 18 36 60

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Manga fresco coloring, organized by Les Fêlés de la BD de Martel

All audiences

L’événement Fête Nationale du jeu Le Vignon-en-Quercy a été mis à jour le 2026-03-09 par OT Vallée de la Dordogne