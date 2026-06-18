Fête nationale et Feu d’artifice à Beautiran Place derrière l’église Beautiran
Fête nationale et Feu d’artifice à Beautiran Place derrière l’église Beautiran lundi 13 juillet 2026.
Beautiran
Fête nationale et Feu d’artifice à Beautiran
Place derrière l’église 16 Place de Verdun Beautiran Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Le comité des fêtes organise une sardinade le 13 juillet sur l’esplanade (derrière l’église).
Venez nombreux célébrer l’été à Beautiran lors de notre traditionnelle Sardinade
Au programme
Sardinade Repas convivial autour de délicieuses sardines grillées ou grillades selon vos goûts
Animation musicale par le duo Gibban et Mathilde pour mettre l’ambiance toute la soirée
Buvette, planche apéro
A la tombée de la nuit Feu d’artifice pour fêter le 14 juillet comme il se doit !
Une soirée à ne pas manquer, en famille ou entre amis !
Venez danser, chanter et partager un moment convivial .
Place derrière l’église 16 Place de Verdun Beautiran 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 61 56 70 00 cfdbeautiran@gmail.com
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English : Fête nationale et Feu d’artifice à Beautiran
L’événement Fête nationale et Feu d’artifice à Beautiran Beautiran a été mis à jour le 2026-06-18 par Sud Bordeaux Tourisme
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