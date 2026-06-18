Oust-Marest

Fête nationale et feu d’artifice

Oust-Marest Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 23:59:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Feu d’artifice tiré de la Salle des Fêtes à 23h59.

Feu d’artifice tiré de la Salle des Fêtes à 23h59. .

Oust-Marest 80460 Somme Hauts-de-France +33 3 22 30 73 72

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English :

Fireworks will be set off from the Salle des Fêtes at 11:59 p.m.

L’événement Fête nationale et feu d’artifice Oust-Marest a été mis à jour le 2026-06-18 par DESTINATION LE TREPORT MERS