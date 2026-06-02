Fête nationale et kermesse Aillevillers-et-Lyaumont
Fête nationale et kermesse Aillevillers-et-Lyaumont dimanche 12 juillet 2026.
Aillevillers-et-Lyaumont
Fête nationale et kermesse
Terrain de foot Aillevillers-et-Lyaumont Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 15:00:00
fin : 2026-07-12 23:59:00
Date(s) :
2026-07-12
Kermesse de 15h à 19h.
Repas et soirée musicale de 19h30 à 23h. Concert avec reprise années 70 à 2000 avec Frédéric Mercure.
Feux d’artifice à 23h. Bal populaire à 23h30.
Organisé par le Comité des fêtes et la commune. .
Terrain de foot Aillevillers-et-Lyaumont 70320 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 78 52 71
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English :
L’événement Fête nationale et kermesse Aillevillers-et-Lyaumont a été mis à jour le 2026-06-02 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)