Fameck

Fête nationale

Avenue de la Feltière Fameck Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-07-14 11:00:00

fin : 2026-07-14 23:00:00

Date(s) :

2026-07-14

À l’occasion de la fête nationale, venez participer à une journée festive et conviviale placée sous le signe du partage et de la célébration.

Au programme ambiance musicale, restauration, buvette, bal populaire, concert et un magnifique feu d’artifice pour clôturer la soirée.

Des temps de commémoration seront également organisés, suivis d’une distribution de lampions et d’une retraite aux flambeaux, offrant à tous un moment chaleureux et festif à partager en famille ou entre amis.

Une belle occasion de célébrer ensemble la fête nationale dans une ambiance joyeuse et conviviale.Tout public

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Avenue de la Feltière Fameck 57290 Moselle Grand Est +33 3 82 88 22 70 mairie@ville-fameck.fr

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English :

%C0 To mark the national holiday, come join us for a festive and friendly day dedicated to sharing and celebration.

On the program: live music, food, a refreshment stand, a community dance, a concert, and a magnificent fireworks display to close out the evening.

Commemorative events will also be held, followed by the distribution of lanterns and a torchlight procession, offering everyone a warm and festive moment to share with family or friends.

A wonderful opportunity to celebrate the national holiday together in a joyful and friendly atmosphere.

L’événement Fête nationale Fameck a été mis à jour le 2026-06-24 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME