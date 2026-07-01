Informations pratiques

Fenioux

Fête nationale

Stade municipal Fenioux Deux-Sèvres

Tarif : 14 – 14 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 15:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Concours de pétanque, initiation basket et concours de lancer franc, petit

train et jeux pour les enfants, pêche à la ligne, démonstration équestre par

les Cavaliers des Pradats, rafraîchissement offert par la Municipalité, repas,

retraite aux flambeaux, feu d’artifice puis bal. .

Stade municipal Fenioux 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 75 21 72

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English : Fête nationale

L’événement Fête nationale Fenioux a été mis à jour le 2026-07-01 par CC Val de Gâtine