Fête nationale Fenioux
mardi 14 juillet 2026 · Fenioux
Informations pratiques
Fenioux
Fête nationale
Stade municipal Fenioux Deux-Sèvres
Tarif : 14 – 14 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 15:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Concours de pétanque, initiation basket et concours de lancer franc, petit
train et jeux pour les enfants, pêche à la ligne, démonstration équestre par
les Cavaliers des Pradats, rafraîchissement offert par la Municipalité, repas,
retraite aux flambeaux, feu d’artifice puis bal. .
Stade municipal Fenioux 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 75 21 72
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English : Fête nationale
L’événement Fête nationale Fenioux a été mis à jour le 2026-07-01 par CC Val de Gâtine
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