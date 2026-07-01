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AGENDA · Fenioux

Fête nationale Fenioux

mardi 14 juillet 2026 · Fenioux

Fête nationale Fenioux

Informations pratiques

Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
Stade municipal
Ville
79160 Fenioux
Département
Deux-Sèvres
Tarif
14 14 Tarif de base plein tarif

Fenioux

Fête nationale

Stade municipal Fenioux Deux-Sèvres

Tarif : 14 – 14 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 15:00:00
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14

Concours de pétanque, initiation basket et concours de lancer franc, petit
train et jeux pour les enfants, pêche à la ligne, démonstration équestre par
les Cavaliers des Pradats, rafraîchissement offert par la Municipalité, repas,
retraite aux flambeaux, feu d’artifice puis bal.   .

Stade municipal Fenioux 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 75 21 72 

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English : Fête nationale

L’événement Fête nationale Fenioux a été mis à jour le 2026-07-01 par CC Val de Gâtine

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