Fête nationale feu d’artifice Hommert
samedi 11 juillet 2026 · Hommert
Informations pratiques
Hommert
Fête nationale feu d’artifice
Rue du Tivoli Foyer communal Hommert Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-11 19:00:00
fin : 2026-07-11 23:59:00
Date(s) :
2026-07-11
Soirée dansante animée par DJ David, restauration et buvette sur place. En fin de soirée, profitez d’une marche aux lampions suivie d’un feu d’artifice qui illuminera le ciel.Tout public
0 .
Rue du Tivoli Foyer communal Hommert 57870 Moselle Grand Est +33 6 74 10 96 11
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English :
Dance party hosted by DJ David, with food and drinks available on site. At the end of the evening, enjoy a lantern walk followed by a fireworks display that will light up the sky.
L’événement Fête nationale feu d’artifice Hommert a été mis à jour le 2026-06-29 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG
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