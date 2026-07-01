Informations pratiques

Hommert

Fête nationale feu d’artifice

Rue du Tivoli Foyer communal Hommert Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-11 19:00:00

fin : 2026-07-11 23:59:00

Date(s) :

2026-07-11

Soirée dansante animée par DJ David, restauration et buvette sur place. En fin de soirée, profitez d’une marche aux lampions suivie d’un feu d’artifice qui illuminera le ciel.Tout public

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Rue du Tivoli Foyer communal Hommert 57870 Moselle Grand Est +33 6 74 10 96 11

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English :

Dance party hosted by DJ David, with food and drinks available on site. At the end of the evening, enjoy a lantern walk followed by a fireworks display that will light up the sky.

L’événement Fête nationale feu d’artifice Hommert a été mis à jour le 2026-06-29 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG