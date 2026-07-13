Fête nationale feu d’artifice Tinchebray Tinchebray-Bocage
mardi 14 juillet 2026 · Tinchebray-Bocage
Informations pratiques
Tinchebray-Bocage
Fête nationale feu d’artifice Tinchebray
Etang du Val Fleury Tinchebray-Bocage Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 23:00:00
fin : 2026-07-13 23:30:00
Date(s) :
2026-07-13
À l’occasion de la Fête nationale, la commune de Tinchebray Bocage vous donne rendez-vous le lundi 13 juillet, de 18 h 30 à minuit, pour une soirée festive, conviviale et gratuite.
Programme :
18 h 30 à 20 h 30 Apéro-concert de l’été Porche de la Prison
22 h Retraite aux flambeaux départ Place Saint-Rémy
23 h Feu d’artifice Étang du Val Fleury
Les festivités débuteront à 18 h 30 avec l’Apéro-concert de l’été (Manu Bakar), un moment musical à partager en famille ou entre amis. À 22 h, place à la traditionnelle retraite aux flambeaux, avant le point d’orgue de la soirée le spectacle pyrotechnique, qui illuminera le ciel à partir de 23 h. Venez nombreux ! .
Etang du Val Fleury Tinchebray-Bocage 61800 Orne Normandie +33 2 33 66 60 13 mairie@tinchebray.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête nationale feu d’artifice Tinchebray
L’événement Fête nationale feu d’artifice Tinchebray Tinchebray-Bocage a été mis à jour le 2026-07-08 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne