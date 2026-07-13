Informations pratiques

Tinchebray-Bocage

Fête nationale feu d’artifice Tinchebray

Etang du Val Fleury Tinchebray-Bocage Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 23:00:00

fin : 2026-07-13 23:30:00

Date(s) :

2026-07-13

À l’occasion de la Fête nationale, la commune de Tinchebray Bocage vous donne rendez-vous le lundi 13 juillet, de 18 h 30 à minuit, pour une soirée festive, conviviale et gratuite.

Programme :

18 h 30 à 20 h 30 Apéro-concert de l’été Porche de la Prison

22 h Retraite aux flambeaux départ Place Saint-Rémy

23 h Feu d’artifice Étang du Val Fleury

Les festivités débuteront à 18 h 30 avec l’Apéro-concert de l’été (Manu Bakar), un moment musical à partager en famille ou entre amis. À 22 h, place à la traditionnelle retraite aux flambeaux, avant le point d’orgue de la soirée le spectacle pyrotechnique, qui illuminera le ciel à partir de 23 h. Venez nombreux ! .

Etang du Val Fleury Tinchebray-Bocage 61800 Orne Normandie +33 2 33 66 60 13 mairie@tinchebray.fr

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English : Fête nationale feu d’artifice Tinchebray

L’événement Fête nationale feu d’artifice Tinchebray Tinchebray-Bocage a été mis à jour le 2026-07-08 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne