Du verdict aux cachots immersion dans la prison de Tinchebray Tinchebray Tinchebray-Bocage

Rares sont les prisons anciennes encore ouvertes à la visite…Celle de Tinchebray, forte de plus de 400 ans d’histoire, offre une plongée saisissante dans la justice d’autrefois.

Cellules, cachot, chapelle et salle du tribunal révèlent le quotidien des prisonniers et des suspects à l’époque troublée de la Révolution française. L’ambiance est intacte, l’émotion bien réelle.

La visite se poursuit dans la Salle du Conseil puis au Tribunal, où l’on a la surprenante impression d’assister à une audience en cours.

La visite est animée par Bernard Deveaux, guide passionné et profondément attaché au lieu, qui fait revivre ces murs chargés d’histoires et transmet avec enthousiasme toute la dimension humaine de ce site exceptionnel.

Une expérience immersive et accessible à tous, entre mémoire, émotions et découverte.

Ou ? Tinchebray Prison Royale

Quand ? de 15h30 à 17h

Public ? Tout âge Non accessible aux PMR

Sur réservation au plus tard 18h la veille de la sortie auprès de l’office de tourisme de Domfront en Poiraie ou de Bagnoles de l’Orne

Jauge minimum 5 adultes max 20 adultes

Formule visite guidée .

