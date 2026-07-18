15 août 1944 La Libération de Tinchebray Tinchebray-Bocage
samedi 15 août 2026 · Tinchebray-Bocage
Informations pratiques
Tinchebray-Bocage
15 août 1944 La Libération de Tinchebray
Salle des fêtes Tinchebray-Bocage Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-15 09:00:00
fin : 2026-08-16 18:00:00
Date(s) :
2026-08-15
À l’occasion de ce week-end de festivités, venez revivre un pan marquant de l’histoire à travers des animations, des reconstitutions et des temps de mémoire. Entre véhicules militaires d’époque, expositions historiques et rencontres avec les participants, cet événement propose une immersion vivante et conviviale au cœur de la Libération et de la Victoire en Normandie.
Tout au long du week-end, petits et grands pourront découvrir des véhicules emblématiques, échanger avec les commerçants et artisans locaux, et profiter de moments de partage autour de la mémoire collective. Un rendez-vous à la fois historique, pédagogique et chaleureux, pour rendre hommage à celles et ceux qui ont participé à la Libération.
Programme
Samedi 15 août
• Défilés de véhicules militaires d’époque (10h30-12h00) dans les rues de Tinchebray
• Présentation des véhicules
• Reconstitution de la jonction alliée entre Saint-Cornier-des-Landes et Tinchebray
Dimanche 16 août
• Présentation des véhicules d’époque
• Accueil des commerçants et des artisans locaux
• Animations mémorielles
• Temps d’échange avec le public
Tout le week-end deux expositions historiques La France au combat 1942-1945 et Les Forces de la Libertés à la salle des fêtes de Saint-Cornier-des-Landes de 9h00 à 18h00 .
Salle des fêtes Tinchebray-Bocage 61800 Orne Normandie pja.bunel@gmail.com
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English : 15 août 1944 La Libération de Tinchebray
L’événement 15 août 1944 La Libération de Tinchebray Tinchebray-Bocage a été mis à jour le 2026-07-15 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne
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