Informations pratiques

Tinchebray-Bocage

Grand Comice du Pays de Tinchebray

extérieurs Tinchebray-Bocage Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 14:00:00

fin : 2026-09-06 23:30:00

Date(s) :

2026-09-05 2026-09-06

Rendez-vous les 5 et 6 septembre 2026 pour le grand Comice de Pays de Tinchebray.

Les 3 dates du Comice 2026 du Pays de Tinchebray à retenir

SAMEDI 27 JUIN 2026

Grandes élections des Ambassadeurs du Comice 2026, au Colys’Haie, couplées avec une soirée Cabaret, sur réservation.

SAMEDI 05 SEPTEMBRE 2026 de 10h à 18h journée agri’festive

Repas Champêtre (sur réservation) à 12h30

exposition de matériel agricole et d’animaux,

concours agricole avec la participation de 100 à 120 bovins de 11h30 à 17h,

spectacle équestre de voltige,

présence du centre équestre de Montsecret

mini-ferme,

marché de producteurs

structures gonflables et jeux d’adresses

et diverses animations tout au long de la journée (spectacles de chevaux) !

700 à 750 repas offerts avec buvette.

Remise des prix aux agriculteurs à 18h.

DIMANCHE 06 SEPTEMBRE 2026 14h à 23h30 le grand défilé

14h00 Grande Cavalcade, défilé de 13 chars sur le thème du cinéma avec près de 800 figurants, dont 9 groupes de musique et 2 groupes de majorettes en déambulation

21h00 Défilé nocturne

23h00 Spectacle laser et feu d’artifice, au champ de foire .

extérieurs Tinchebray-Bocage 61800 Orne Normandie +33 6 67 06 74 42

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English : Grand Comice du Pays de Tinchebray

L’événement Grand Comice du Pays de Tinchebray Tinchebray-Bocage a été mis à jour le 2026-07-26 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne