Grand Comice du Pays de Tinchebray Tinchebray-Bocage
samedi 5 septembre 2026 · Tinchebray-Bocage
Informations pratiques
Tinchebray-Bocage
Grand Comice du Pays de Tinchebray
extérieurs Tinchebray-Bocage Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 14:00:00
fin : 2026-09-06 23:30:00
Date(s) :
2026-09-05 2026-09-06
Rendez-vous les 5 et 6 septembre 2026 pour le grand Comice de Pays de Tinchebray.
Les 3 dates du Comice 2026 du Pays de Tinchebray à retenir
SAMEDI 27 JUIN 2026
Grandes élections des Ambassadeurs du Comice 2026, au Colys’Haie, couplées avec une soirée Cabaret, sur réservation.
SAMEDI 05 SEPTEMBRE 2026 de 10h à 18h journée agri’festive
Repas Champêtre (sur réservation) à 12h30
exposition de matériel agricole et d’animaux,
concours agricole avec la participation de 100 à 120 bovins de 11h30 à 17h,
spectacle équestre de voltige,
présence du centre équestre de Montsecret
mini-ferme,
marché de producteurs
structures gonflables et jeux d’adresses
et diverses animations tout au long de la journée (spectacles de chevaux) !
700 à 750 repas offerts avec buvette.
Remise des prix aux agriculteurs à 18h.
DIMANCHE 06 SEPTEMBRE 2026 14h à 23h30 le grand défilé
14h00 Grande Cavalcade, défilé de 13 chars sur le thème du cinéma avec près de 800 figurants, dont 9 groupes de musique et 2 groupes de majorettes en déambulation
21h00 Défilé nocturne
23h00 Spectacle laser et feu d’artifice, au champ de foire .
extérieurs Tinchebray-Bocage 61800 Orne Normandie +33 6 67 06 74 42
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English : Grand Comice du Pays de Tinchebray
L’événement Grand Comice du Pays de Tinchebray Tinchebray-Bocage a été mis à jour le 2026-07-26 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne