Informations pratiques

Font-Romeu-Odeillo-Via

FÊTE NATIONALE

Place de la République Font-Romeu-Odeillo-Via Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 11:45:00

fin : 2026-07-14 13:20:00

Date(s) :

2026-07-14

11H45 Défilé au départ de la Mairie et cérémonie au Monument aux Morts.

12H Verre de l’amitié dans le jardin de la Mairie.

Animation musicale par Sam Falc

Gratuit En famille

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Place de la République Font-Romeu-Odeillo-Via 66120 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 68 30

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English :

11:45 a.m.: Parade starting at City Hall and ceremony at the War Memorial.

12:00 PM: A toast to friendship in the Town Hall garden.

Musical entertainment by %AB Sam Falc %BB

Free Family-friendly

L’événement FÊTE NATIONALE Font-Romeu-Odeillo-Via a été mis à jour le 2026-06-29 par OT DE FONT ROMEU