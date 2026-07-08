FÊTE NATIONALE Font-Romeu-Odeillo-Via
mardi 14 juillet 2026 · Font-Romeu-Odeillo-Via
Informations pratiques
Font-Romeu-Odeillo-Via
FÊTE NATIONALE
Place de la République Font-Romeu-Odeillo-Via Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 11:45:00
fin : 2026-07-14 13:20:00
Date(s) :
2026-07-14
11H45 Défilé au départ de la Mairie et cérémonie au Monument aux Morts.
12H Verre de l’amitié dans le jardin de la Mairie.
Animation musicale par Sam Falc
Gratuit En famille
.
Place de la République Font-Romeu-Odeillo-Via 66120 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 68 30
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
11:45 a.m.: Parade starting at City Hall and ceremony at the War Memorial.
12:00 PM: A toast to friendship in the Town Hall garden.
Musical entertainment by %AB Sam Falc %BB
Free Family-friendly
L’événement FÊTE NATIONALE Font-Romeu-Odeillo-Via a été mis à jour le 2026-06-29 par OT DE FONT ROMEU
À voir aussi à Font-Romeu-Odeillo-Via (Pyrénées-Orientales)
- JEU D’ÉNIGMES MONTAGNES D’AQUI MERCREDI 8 JUILLET Font-Romeu-Odeillo-Via 8 juillet 2026
- À LA DÉCOUVERTE DES OISEAUX DE CERDAGNE MERCREDI 8 JUILLET Font-Romeu-Odeillo-Via 8 juillet 2026
- TOURNOI DE PING-PONG JEUNES PAR POULES MERCREDI 8 JUILLET Font-Romeu-Odeillo-Via 8 juillet 2026
- STAGE POTERIE MODELAGE MERCREDI 8 JUILLET Font-Romeu-Odeillo-Via 8 juillet 2026
- VISITE DU GRAND HÔTEL MERCREDI 8 JUILLET Font-Romeu-Odeillo-Via 8 juillet 2026