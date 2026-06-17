Fréville-du-Gâtinais

Fête Nationale

Fréville-du-Gâtinais Loiret

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 12:30:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Fête Nationale

Fête Nationale. Buffet champêtre à 12h30 (réservation jusqu’au 07 juillet au 06 65 23 68 51) 12€/adultes 6€/enfant (6à 12 ans). Après-midi ludique jeux en bois, jeux de société, tir à la carabine 12 .

Fréville-du-Gâtinais 45270 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 65 23 68 51

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English :

National Day

L’événement Fête Nationale Fréville-du-Gâtinais a été mis à jour le 2026-06-17 par OT GATINAIS SUD