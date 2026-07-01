Informations pratiques

Giraumont

Fête nationale

rue du stade municipale Giraumont Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-07-14 14:00:00

fin : 2026-07-14 23:30:00

Date(s) :

2026-07-14

Fête nationale du 14 juillet organisée par la Maire de Giraumont

Entrée libre

Au programme:

Concours de pétanque

Kermesse

Château gonflable

Exposition de voitures anciennes

Accueil de l’illustratrice Léonie Koelsh dans le cadre Partir en Livre

Balade aux lampions et feu d’artifice

Buvette et restauration sur placeTout public

0 .

rue du stade municipale Giraumont 54780 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 33 10 46

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English :

July 14 National Holiday Celebration Organized by the Mayor of Giraumont

Free admission

On the program:

Pétanque tournament

Fair

Bouncy castle

Classic car show

Reception for illustrator Léonie Koelsh as part of the “Partir en Livre” event

Lantern parade and fireworks

Refreshments and food available on site

L’événement Fête nationale Giraumont a été mis à jour le 2026-07-03 par MILTOL