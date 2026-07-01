Fête nationale Giraumont
mardi 14 juillet 2026 · Giraumont
Informations pratiques
Giraumont
Fête nationale
rue du stade municipale Giraumont Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2026-07-14 14:00:00
fin : 2026-07-14 23:30:00
Date(s) :
2026-07-14
Fête nationale du 14 juillet organisée par la Maire de Giraumont
Entrée libre
Au programme:
Concours de pétanque
Kermesse
Château gonflable
Exposition de voitures anciennes
Accueil de l’illustratrice Léonie Koelsh dans le cadre Partir en Livre
Balade aux lampions et feu d’artifice
Buvette et restauration sur placeTout public
0 .
rue du stade municipale Giraumont 54780 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 33 10 46
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English :
July 14 National Holiday Celebration Organized by the Mayor of Giraumont
Free admission
On the program:
Pétanque tournament
Fair
Bouncy castle
Classic car show
Reception for illustrator Léonie Koelsh as part of the “Partir en Livre” event
Lantern parade and fireworks
Refreshments and food available on site
L’événement Fête nationale Giraumont a été mis à jour le 2026-07-03 par MILTOL