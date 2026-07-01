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AGENDA · Giraumont

Fête nationale Giraumont

mardi 14 juillet 2026 · Giraumont

Fête nationale Giraumont

Informations pratiques

Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
rue du stade municipale
Ville
54780 Giraumont
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
0 Gratuit

Giraumont

Fête nationale

rue du stade municipale Giraumont Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2026-07-14 14:00:00
fin : 2026-07-14 23:30:00

Date(s) :
2026-07-14

Fête nationale du 14 juillet organisée par la Maire de Giraumont

Entrée libre

Au programme:
Concours de pétanque
Kermesse
Château gonflable
Exposition de voitures anciennes
Accueil de l’illustratrice Léonie Koelsh dans le cadre Partir en Livre
Balade aux lampions et feu d’artifice

Buvette et restauration sur placeTout public
0  .

rue du stade municipale Giraumont 54780 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 33 10 46 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

July 14 National Holiday Celebration Organized by the Mayor of Giraumont

Free admission

On the program:
Pétanque tournament
Fair
Bouncy castle
Classic car show
Reception for illustrator Léonie Koelsh as part of the “Partir en Livre” event
Lantern parade and fireworks

Refreshments and food available on site

L’événement Fête nationale Giraumont a été mis à jour le 2026-07-03 par MILTOL