Fête nationale Gunsbach
Fête nationale Gunsbach dimanche 12 juillet 2026.
Gunsbach
Fête nationale
Place de la mairie Gunsbach Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-12 18:00:00
fin : 2026-07-13 02:00:00
Date(s) :
2026-07-12
Fête nationale avec retraite aux flambeau, feux d’artifice, animation musicale, petite restauration
Fête nationale
Musique animé par un DJ
Retraite aux flambeau avec défilé
Lampion et torche gratuit
Buvette et petite restauration
Grand feu d’artifice .
Place de la mairie Gunsbach 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 6 42 79 58 90 thierry.klement@gmail.com
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English :
Fête nationale with torchlight procession, fireworks, musical entertainment, light refreshments
L’événement Fête nationale Gunsbach a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme de la vallée de Munster
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