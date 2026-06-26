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Fête nationale Gunsbach

Fête nationale Gunsbach dimanche 12 juillet 2026.

Adresse
Place de la mairie
Ville
68140 Gunsbach
Département
Haut-Rhin
Début
dimanche 12 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Tarif

Gunsbach

Fête nationale

Place de la mairie Gunsbach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-12 18:00:00
fin : 2026-07-13 02:00:00

Date(s) :
2026-07-12

Fête nationale avec retraite aux flambeau, feux d’artifice, animation musicale, petite restauration
Fête nationale

Musique animé par un DJ
Retraite aux flambeau avec défilé
Lampion et torche gratuit
Buvette et petite restauration 
Grand feu d’artifice   .

Place de la mairie Gunsbach 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 6 42 79 58 90  thierry.klement@gmail.com

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English :

Fête nationale with torchlight procession, fireworks, musical entertainment, light refreshments

L’événement Fête nationale Gunsbach a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme de la vallée de Munster

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