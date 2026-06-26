Gunsbach

Fête nationale

Place de la mairie Gunsbach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-12 18:00:00

fin : 2026-07-13 02:00:00

Date(s) :

2026-07-12

Fête nationale avec retraite aux flambeau, feux d’artifice, animation musicale, petite restauration

Fête nationale

Musique animé par un DJ

Retraite aux flambeau avec défilé

Lampion et torche gratuit

Buvette et petite restauration

Grand feu d’artifice .

Place de la mairie Gunsbach 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 6 42 79 58 90 thierry.klement@gmail.com

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English :

Fête nationale with torchlight procession, fireworks, musical entertainment, light refreshments

L’événement Fête nationale Gunsbach a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme de la vallée de Munster