Fête nationale

Place de la rivière Gurgy Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Les festivités de la Fête nationale feront vibrer la soirée un concert pop/rock assuré par le groupe Wild, suivi d’un feu d’artifice sonorisé pour illuminer le ciel (offert par la commune). La fête se poursuivra avec un DJ qui fera danser le public jusqu’au bout de la nuit ! Buvette et restauration seront proposées sur place par le comité des fêtes. .

Place de la rivière Gurgy 89250 Yonne Bourgogne-Franche-Comté culturetourisme@gurgy.net

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English : Fête nationale

L’événement Fête nationale Gurgy a été mis à jour le 2026-03-13 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)