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AGENDA · Haute-Kontz

Fête nationale Rue Principale Haute-Kontz

lundi 13 juillet 2026 · Rue Principale · Haute-Kontz

Fête nationale Rue Principale Haute-Kontz

Informations pratiques

Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Rue Principale
Adresse
Ecole primaire
Ville
57480 Haute-Kontz
Département
Moselle
Tarif
0 Gratuit

Haute-Kontz

Fête nationale

Rue Principale Ecole primaire Haute-Kontz Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13 23:59:00

Date(s) :
2026-07-13

Célébrez la Fête nationale à Haute-Kontz !
Au programme, une ambiance chaleureuse orchestre, défilé aux lampions et feu d’artifice.
Restauration et buvette sur place.Tout public
0  .

Rue Principale Ecole primaire Haute-Kontz 57480 Moselle Grand Est +33 3 82 83 27 24  marie.haute-kontz@wanadoo.fr

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English :

Celebrate National Day in Haute-Kontz!
The program features a warm and festive atmosphere: a band, a lantern parade, and fireworks.
Food and drinks available on site.

L’événement Fête nationale Haute-Kontz a été mis à jour le 2026-06-30 par OT CATTENOM ET ENVIRONS

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