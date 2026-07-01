Fête nationale Rue Principale Haute-Kontz
lundi 13 juillet 2026 · Rue Principale · Haute-Kontz
Informations pratiques
Haute-Kontz
Fête nationale
Rue Principale Ecole primaire Haute-Kontz Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13 23:59:00
Date(s) :
2026-07-13
Célébrez la Fête nationale à Haute-Kontz !
Au programme, une ambiance chaleureuse orchestre, défilé aux lampions et feu d’artifice.
Restauration et buvette sur place.Tout public
0 .
Rue Principale Ecole primaire Haute-Kontz 57480 Moselle Grand Est +33 3 82 83 27 24 marie.haute-kontz@wanadoo.fr
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English :
Celebrate National Day in Haute-Kontz!
The program features a warm and festive atmosphere: a band, a lantern parade, and fireworks.
Food and drinks available on site.
L’événement Fête nationale Haute-Kontz a été mis à jour le 2026-06-30 par OT CATTENOM ET ENVIRONS