Fête nationale Rue Principale Haute-Kontz

Informations pratiques

Haute-Kontz

Fête nationale

Rue Principale Ecole primaire Haute-Kontz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-07-13 19:00:00

fin : 2026-07-13 23:59:00

Date(s) :

2026-07-13

Célébrez la Fête nationale à Haute-Kontz !

Au programme, une ambiance chaleureuse orchestre, défilé aux lampions et feu d’artifice.

Restauration et buvette sur place.Tout public

0 .

Rue Principale Ecole primaire Haute-Kontz 57480 Moselle Grand Est +33 3 82 83 27 24 marie.haute-kontz@wanadoo.fr

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English :

Celebrate National Day in Haute-Kontz!

The program features a warm and festive atmosphere: a band, a lantern parade, and fireworks.

Food and drinks available on site.

L’événement Fête nationale Haute-Kontz a été mis à jour le 2026-06-30 par OT CATTENOM ET ENVIRONS