Fête nationale Espace de loisirs Amphélia Imphy

Informations pratiques

Imphy

Fête nationale

Espace de loisirs Amphélia Champ des Peupliers Imphy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 18:00:00

fin : 2026-07-14 23:59:00

Date(s) :

2026-07-14

La mairie d’Imphy convie le public aux traditionnelles animations proposées à l’occasion de la fête nationale

Au programme

18h-20h concert du groupe les Manchots

A partir de 18h ; buvette et restauration sur réservation auprès du Comité des fêtes

(Menu à 19.50€ Terrine de campagne, Jambon à la broche accompagné de pommes de terre grenaille, Saint-Nectaire, Tartelette aux pommes)

21h Concert de l’Orchestre d’Harmonie de la ville d’Imphy suivi de la retraite aux flambeaux

23h Feu d’artifice puis bal animé par DJ Vincent

Buvette et restauration

Gratuit .

Espace de loisirs Amphélia Champ des Peupliers Imphy 58160 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 90 95 00 mairie@ville-imphy.fr

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English : Fête nationale

L’événement Fête nationale Imphy a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Sud Nivernais