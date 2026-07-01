Fête nationale Espace de loisirs Amphélia Imphy
mardi 14 juillet 2026 · Espace de loisirs Amphélia · Imphy
Informations pratiques
Imphy
Fête nationale
Espace de loisirs Amphélia Champ des Peupliers Imphy Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 18:00:00
fin : 2026-07-14 23:59:00
Date(s) :
2026-07-14
La mairie d’Imphy convie le public aux traditionnelles animations proposées à l’occasion de la fête nationale
Au programme
18h-20h concert du groupe les Manchots
A partir de 18h ; buvette et restauration sur réservation auprès du Comité des fêtes
(Menu à 19.50€ Terrine de campagne, Jambon à la broche accompagné de pommes de terre grenaille, Saint-Nectaire, Tartelette aux pommes)
21h Concert de l’Orchestre d’Harmonie de la ville d’Imphy suivi de la retraite aux flambeaux
23h Feu d’artifice puis bal animé par DJ Vincent
Buvette et restauration
Gratuit .
Espace de loisirs Amphélia Champ des Peupliers Imphy 58160 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 90 95 00 mairie@ville-imphy.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête nationale
L’événement Fête nationale Imphy a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Sud Nivernais