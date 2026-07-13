Informations pratiques

Katzenthal

Fête nationale

114 rue des Trois-Epis Katzenthal Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-13 18:30:00

fin : 2026-07-13 23:30:00

Date(s) :

2026-07-13

Dès 18h30, profitez d’une soirée conviviale avec musique, buvette, restauration et un feu d’artifice à 23h !

À l’occasion de la Fête Nationale, l’association familiale vous invite à partager une soirée conviviale autour d’une buvette et d’une petite restauration, installées devant l’atelier communal à partir de 18h30, dans une ambiance musicale.

La soirée se clôturera aux alentours de 23h par un feu d’artifice tiré depuis le château.

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114 rue des Trois-Epis Katzenthal 68230 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 22 78 info@kaysersberg.com

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English :

Starting at 6:30 p.m., enjoy a fun-filled evening with music, refreshments, food, and a fireworks show at 11 p.m.!

L’événement Fête nationale Katzenthal a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg