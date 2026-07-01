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AGENDA · La Tour-Saint-Gelin

Fête nationale La Tour-Saint-Gelin

lundi 13 juillet 2026 · La Tour-Saint-Gelin

Fête nationale La Tour-Saint-Gelin

Informations pratiques

Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Adresse
Salle des fêtes et stade municipal
Ville
37120 La Tour-Saint-Gelin
Département
Indre-et-Loire
Tarif
Gratuit

La Tour-Saint-Gelin

Fête nationale

Salle des fêtes et stade municipal La Tour-Saint-Gelin Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-13
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-13

Festivités organisées par le Comité des fêtes.
Le samedi soirée karaoké à partir de 19h30 et feu d’artifice à 23 h suivi d’un bal.
Buvette et restauration sur place.
Le dimanche concours de pétanque et jeux pour enfants à 15h. Buvette sur place.
Festivités organisées par le Comité des fêtes.
Le samedi soirée karaoké à partir de 19h30 et feu d’artifice à 23 h suivi d’un bal.
Buvette et restauration sur place.
Le dimanche concours de pétanque et jeux pour enfants à 15h. Buvette sur place.   .

Salle des fêtes et stade municipal La Tour-Saint-Gelin 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire  

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English :

Festivities organized by the Comité des fêtes. Saturday: Karaoke from 7.30pm and fireworks at 11pm followed by a dance. Refreshments and food on site. Sunday: Boules competition and children’s games at 3pm. Vin d’honneur at 7pm.

L’événement Fête nationale La Tour-Saint-Gelin a été mis à jour le 2026-07-04 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme