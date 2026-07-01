Fête nationale La Tour-Saint-Gelin
lundi 13 juillet 2026 · La Tour-Saint-Gelin
Informations pratiques
La Tour-Saint-Gelin
Fête nationale
Salle des fêtes et stade municipal La Tour-Saint-Gelin Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-13
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-13
Festivités organisées par le Comité des fêtes.
Le samedi soirée karaoké à partir de 19h30 et feu d’artifice à 23 h suivi d’un bal.
Buvette et restauration sur place.
Le dimanche concours de pétanque et jeux pour enfants à 15h. Buvette sur place.
Festivités organisées par le Comité des fêtes.
Le samedi soirée karaoké à partir de 19h30 et feu d’artifice à 23 h suivi d’un bal.
Buvette et restauration sur place.
Le dimanche concours de pétanque et jeux pour enfants à 15h. Buvette sur place. .
Salle des fêtes et stade municipal La Tour-Saint-Gelin 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
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English :
Festivities organized by the Comité des fêtes. Saturday: Karaoke from 7.30pm and fireworks at 11pm followed by a dance. Refreshments and food on site. Sunday: Boules competition and children’s games at 3pm. Vin d’honneur at 7pm.
L’événement Fête nationale La Tour-Saint-Gelin a été mis à jour le 2026-07-04 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme