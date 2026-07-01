Informations pratiques

La Tour-Saint-Gelin

Fête nationale

Salle des fêtes et stade municipal La Tour-Saint-Gelin Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-13

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-13

Festivités organisées par le Comité des fêtes.

Le samedi soirée karaoké à partir de 19h30 et feu d’artifice à 23 h suivi d’un bal.

Buvette et restauration sur place.

Le dimanche concours de pétanque et jeux pour enfants à 15h. Buvette sur place.

Festivités organisées par le Comité des fêtes.

Le samedi soirée karaoké à partir de 19h30 et feu d’artifice à 23 h suivi d’un bal.

Buvette et restauration sur place.

Le dimanche concours de pétanque et jeux pour enfants à 15h. Buvette sur place. .

Salle des fêtes et stade municipal La Tour-Saint-Gelin 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

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English :

Festivities organized by the Comité des fêtes. Saturday: Karaoke from 7.30pm and fireworks at 11pm followed by a dance. Refreshments and food on site. Sunday: Boules competition and children’s games at 3pm. Vin d’honneur at 7pm.

L’événement Fête nationale La Tour-Saint-Gelin a été mis à jour le 2026-07-04 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme