Fête nationale Parc du Regrimet Lens-Lestang

Informations pratiques

Lens-Lestang

Fête nationale

Parc du Regrimet 120 Rue Pré Plancher Lens-Lestang Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 11:00:00

fin : 2026-07-15 00:00:00

Date(s) :

2026-07-14

Fête nationale au parc du Regrimet à Lens-Lestang

– 11h commémoration au monument aux morts puis apéritif offert par la mairie

– 14h tournoi de pétanque

– 19h30 repas campagnard

– 22h30 feu d’artifice

– buvette tout au long de la journée

– bal en soirée

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Parc du Regrimet 120 Rue Pré Plancher Lens-Lestang 26210 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes animetonlens@gmail.com

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English :

National Holiday at Regrimet Park in Lens-Lestang:

– 11 a.m.: Commemoration at the war memorial, followed by an aperitif hosted by the town hall

– 2 p.m.: Petanque tournament

– 7:30 p.m.: country-style dinner

– 10:30 p.m.: fireworks

– Refreshments available throughout the day

– Dance in the evening

L’événement Fête nationale Lens-Lestang a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche