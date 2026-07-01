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AGENDA · Lens-Lestang

Fête nationale Parc du Regrimet Lens-Lestang

mardi 14 juillet 2026 · Parc du Regrimet · Lens-Lestang

Informations pratiques

Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Parc du Regrimet
Adresse
120 Rue Pré Plancher
Ville
26210 Lens-Lestang
Département
Drôme
Tarif

Lens-Lestang

Fête nationale

Parc du Regrimet 120 Rue Pré Plancher Lens-Lestang Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 11:00:00
fin : 2026-07-15 00:00:00

Date(s) :
2026-07-14

Fête nationale au parc du Regrimet à Lens-Lestang
– 11h commémoration au monument aux morts puis apéritif offert par la mairie
– 14h tournoi de pétanque
– 19h30 repas campagnard
– 22h30 feu d’artifice
– buvette tout au long de la journée
– bal en soirée
  .

Parc du Regrimet 120 Rue Pré Plancher Lens-Lestang 26210 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   animetonlens@gmail.com

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English :

National Holiday at Regrimet Park in Lens-Lestang:
– 11 a.m.: Commemoration at the war memorial, followed by an aperitif hosted by the town hall
– 2 p.m.: Petanque tournament
– 7:30 p.m.: country-style dinner
– 10:30 p.m.: fireworks
– Refreshments available throughout the day
– Dance in the evening

L’événement Fête nationale Lens-Lestang a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche