Fête nationale Parc du Regrimet Lens-Lestang
mardi 14 juillet 2026 · Parc du Regrimet · Lens-Lestang
Informations pratiques
Lens-Lestang
Fête nationale
Parc du Regrimet 120 Rue Pré Plancher Lens-Lestang Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 11:00:00
fin : 2026-07-15 00:00:00
Date(s) :
2026-07-14
Fête nationale au parc du Regrimet à Lens-Lestang
– 11h commémoration au monument aux morts puis apéritif offert par la mairie
– 14h tournoi de pétanque
– 19h30 repas campagnard
– 22h30 feu d’artifice
– buvette tout au long de la journée
– bal en soirée
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Parc du Regrimet 120 Rue Pré Plancher Lens-Lestang 26210 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes animetonlens@gmail.com
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English :
National Holiday at Regrimet Park in Lens-Lestang:
– 11 a.m.: Commemoration at the war memorial, followed by an aperitif hosted by the town hall
– 2 p.m.: Petanque tournament
– 7:30 p.m.: country-style dinner
– 10:30 p.m.: fireworks
– Refreshments available throughout the day
– Dance in the evening
L’événement Fête nationale Lens-Lestang a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche