Longuyon

Fête nationale

centre ville Longuyon Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-07-13

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Le 13 juillet, à 21H00, place de l’Hôtel de ville départ du cortège.

Commémoration au monument aux morts avec la fanfare.

Distribution de lampions

Feu d’artifice suivi du bal populaire animé par DJ Fred.

Buvette et petite restaurationTout public

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centre ville Longuyon 54260 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 44 55 00

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English :

July 13, 9:00 p.m., Place de l’Hôtel de Ville: start of the procession.

Commemoration at the war memorial with the marching band.

Distribution of lanterns

Fireworks display followed by a community dance hosted by DJ Fred.

Refreshments and light snacks

L’événement Fête nationale Longuyon a été mis à jour le 2026-06-24 par OT LONGUYONNAIS