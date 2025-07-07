Fête nationale Loriol-sur-Drôme

Fête nationale

Célébrons ensemble la fête nationale dès 14h concours de pétanque, suivi d’un dîner et d’un bal sur de la musique des 60’s à nos jours. Clôture par un feu d’artifice au Stade.

Place du champ de mars Loriol-sur-Drôme 26270 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 61 63 76

Let’s celebrate the national holiday together, starting at 2pm with a pétanque competition, followed by dinner and a dance to music from the 60s to the present day. Closing with fireworks at the Stadium.

