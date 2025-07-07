Fête nationale Loriol-sur-Drôme
Fête nationale Loriol-sur-Drôme mardi 14 juillet 2026.
Fête nationale
Place du champ de mars Loriol-sur-Drôme Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 14:00:00
fin : 2026-07-14 23:00:00
Date(s) :
2026-07-14
Célébrons ensemble la fête nationale dès 14h concours de pétanque, suivi d’un dîner et d’un bal sur de la musique des 60’s à nos jours. Clôture par un feu d’artifice au Stade.
Place du champ de mars Loriol-sur-Drôme 26270 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 61 63 76
English :
Let’s celebrate the national holiday together, starting at 2pm with a pétanque competition, followed by dinner and a dance to music from the 60s to the present day. Closing with fireworks at the Stadium.
