Fête nationale Vers la salle polyvalente Lucenay-lès-Aix

Fête nationale Rue Eugène Geoffroy Lucenay-lès-Aix 2026-07-14

Fête nationale Vers la salle polyvalente Lucenay-lès-Aix mardi 14 juillet 2026.

Fête nationale

Vers la salle polyvalente Rue Eugène Geoffroy Lucenay-lès-Aix Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 09:00:00
fin : 2026-07-14 23:59:00

Date(s) :
2026-07-14

Avec l’aide des associations, journée festive dans la commune à l’occasion de la fête nationale !

Au programme
Brocante
Jeux pour enfants
Concours de pétanque
Feu d’artifice

Pour terminer la soirée, venez vous régaler autour d’une délicieuse paëlla (tarif non communiqué) avant de terminer la soirée en beauté avec le feu d’artifice.   .

Vers la salle polyvalente Rue Eugène Geoffroy Lucenay-lès-Aix 58380 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 11 69 95 

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English : Fête nationale

L’événement Fête nationale Lucenay-lès-Aix a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Sud Nivernais

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