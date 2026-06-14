FÊTE NATIONALE Montblanc
FÊTE NATIONALE Montblanc lundi 13 juillet 2026.
Montblanc
FÊTE NATIONALE
Place Edouard Barthe Montblanc Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-13
2 jours de festivités: repas spectacle, soirée dansante et feu d’artifice le 14/07 à 22h30.
La ville de Montblanc vous convie à célébrer la Fête Nationale sur 2 jours !
Au programme
Dimanche 13 juillet
– dès 19h grillade républicaine offerte par la municipalité suivie d’une soirée animée par l’orchestre Franck M.
Lundi 14 juillet
– de 9h à 12h concours de pétanque au boulodrome
– dès 19h repas spectacle avec l’orchestre Trait d’Union
– 22h30 feu d’artifice .
Place Edouard Barthe Montblanc 34290 Hérault Occitanie +33 4 67 98 50 03 contact@mairie-montblanc.fr
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English :
Two days of festivities: dinner and a show, a dance party, and fireworks on July 14 at 10:30 p.m.
L’événement FÊTE NATIONALE Montblanc a été mis à jour le 2026-06-14 par 34 ADT34
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