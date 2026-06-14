Montblanc

FÊTE NATIONALE

Place Edouard Barthe Montblanc Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-13

2 jours de festivités: repas spectacle, soirée dansante et feu d’artifice le 14/07 à 22h30.

La ville de Montblanc vous convie à célébrer la Fête Nationale sur 2 jours !

Au programme

Dimanche 13 juillet

– dès 19h grillade républicaine offerte par la municipalité suivie d’une soirée animée par l’orchestre Franck M.

Lundi 14 juillet

– de 9h à 12h concours de pétanque au boulodrome

– dès 19h repas spectacle avec l’orchestre Trait d’Union

– 22h30 feu d’artifice .

Place Edouard Barthe Montblanc 34290 Hérault Occitanie +33 4 67 98 50 03 contact@mairie-montblanc.fr

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English :

Two days of festivities: dinner and a show, a dance party, and fireworks on July 14 at 10:30 p.m.

L’événement FÊTE NATIONALE Montblanc a été mis à jour le 2026-06-14 par 34 ADT34