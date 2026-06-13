Montblanc

VISITE DE L’ÉGLISE MONTBLANC

rue Sainte-Catherine Montblanc Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Visite de l’église Sainte-Eulalie à Montblanc un patrimoine mis à l’ordre du jour.

La Mairie de Montblanc organise une visite de l’église Sainte-Eulalie autours de l’histoire des chevaliers du XIIIe et XIVe siècles. .

rue Sainte-Catherine Montblanc 34290 Hérault Occitanie +33 4 67 98 50 03 contact@mairie-montblanc.fr

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English :

Tour of the Church of Sainte-Eulalie in Montblanc: Heritage Takes Center Stage.

L’événement VISITE DE L’ÉGLISE MONTBLANC Montblanc a été mis à jour le 2026-06-13 par 34 ADT34