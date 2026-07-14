Informations pratiques

Ruaudin

Fête Nationale Mulsanne-Ruaudin

Stade de la Noue Ruaudin Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 19:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Fête nationale mardi 14 juillet 2026 à Ruaudin

Cette année la Fête Nationale aura lieu à RUAUDIN, la Mairie de Ruaudin vous invite à une soirée inoubliable au Stade de la Noue !

Pique-nique géant & restauration sur place

-Banda « Musique du Grand-Lucé »

-Concert du groupe « Macadam »

-Soirée DJ « Ensemble by Lesca »

22h Retraite aux flambeaux

23h Feu d’artifice

RDV Stade de la Noue à partir de 19h. .

Stade de la Noue Ruaudin 72230 Sarthe Pays de la Loire mairie@ruaudin.com

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English :

National Holiday, Tuesday, July 14, 2026 %E0 Ruaudin

L’événement Fête Nationale Mulsanne-Ruaudin Ruaudin a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Le Mans