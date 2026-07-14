Fête Nationale Mulsanne-Ruaudin Ruaudin
mardi 14 juillet 2026 · Ruaudin
Informations pratiques
Ruaudin
Fête Nationale Mulsanne-Ruaudin
Stade de la Noue Ruaudin Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 19:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Fête nationale mardi 14 juillet 2026 à Ruaudin
Cette année la Fête Nationale aura lieu à RUAUDIN, la Mairie de Ruaudin vous invite à une soirée inoubliable au Stade de la Noue !
Pique-nique géant & restauration sur place
-Banda « Musique du Grand-Lucé »
-Concert du groupe « Macadam »
-Soirée DJ « Ensemble by Lesca »
22h Retraite aux flambeaux
23h Feu d’artifice
RDV Stade de la Noue à partir de 19h. .
Stade de la Noue Ruaudin 72230 Sarthe Pays de la Loire mairie@ruaudin.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
National Holiday, Tuesday, July 14, 2026 %E0 Ruaudin
L’événement Fête Nationale Mulsanne-Ruaudin Ruaudin a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Le Mans