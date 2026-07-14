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AGENDA · Ruaudin

Fête Nationale Mulsanne-Ruaudin Ruaudin

mardi 14 juillet 2026 · Ruaudin

Informations pratiques

Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Stade de la Noue
Ville
72230 Ruaudin
Département
Sarthe
Tarif

Ruaudin

Fête Nationale Mulsanne-Ruaudin

Stade de la Noue Ruaudin Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 19:00:00
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14

Fête nationale mardi 14 juillet 2026 à Ruaudin
Cette année la Fête Nationale aura lieu à RUAUDIN, la Mairie de Ruaudin vous invite à une soirée inoubliable au Stade de la Noue !

Pique-nique géant & restauration sur place
-Banda « Musique du Grand-Lucé »
-Concert du groupe « Macadam »
-Soirée DJ « Ensemble by Lesca »

22h Retraite aux flambeaux
23h Feu d’artifice

RDV Stade de la Noue à partir de 19h.   .

Stade de la Noue Ruaudin 72230 Sarthe Pays de la Loire   mairie@ruaudin.com

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English :

National Holiday, Tuesday, July 14, 2026 %E0 Ruaudin

L’événement Fête Nationale Mulsanne-Ruaudin Ruaudin a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Le Mans

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