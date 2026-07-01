AGENDA · Pamplie
Fête Nationale Pamplie
lundi 13 juillet 2026 · Pamplie
Informations pratiques
Pamplie
Fête Nationale
Salle des fêtes Pamplie Deux-Sèvres
Tarif : 16 – 16 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Repas sur réservation dès 19h00, bal et feu d’artifice organisé par le Comité des fêtes et la municipalité. .
Salle des fêtes Pamplie 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 25 81 86 secretariat@pamplie.fr
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English : Fête Nationale
L’événement Fête Nationale Pamplie a été mis à jour le 2026-07-01 par CC Val de Gâtine