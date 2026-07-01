Informations pratiques

Pamplie

Fête Nationale

Salle des fêtes Pamplie Deux-Sèvres

Tarif : 16 – 16 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 19:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Repas sur réservation dès 19h00, bal et feu d’artifice organisé par le Comité des fêtes et la municipalité. .

Salle des fêtes Pamplie 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 25 81 86 secretariat@pamplie.fr

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English : Fête Nationale

L’événement Fête Nationale Pamplie a été mis à jour le 2026-07-01 par CC Val de Gâtine