Parçay-Meslay

Fête Nationale Parçay-Meslay

Rue de la Mairie Parçay-Meslay Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-14 10:00:00

fin : 2026-07-14 00:00:00

Date(s) :

2026-07-14

Mardi 14 juillet 2026 se déroulera la grande fête de Parçay-Meslay avec au programme

-Géocaching le matin

-Repas sardinade sur réservation ou autre restauration

-22h15 retraite aux Flambeaux

-23h00 feux d’artifice

-Soirée danse avec un .DJ

Le mardi 14 juillet 2026 se déroulera la grande fête de Parçay-Meslay avec au programme

A partir de 10h au parc Grand’Maison/parc Saint-Pierre (rue de la sablonnière) est organisé un Geocaching une grande chasse au trésor, à pied ou à vélo, pour retrouver dans la nature, à l’aide d’un GPS ou d’un smartphone, des boites et des énigmes cachées …Gratuit

Le soir, devant la salle des fêtes, rue des Sports, venez vous détendre dans une ambiance conviviale autour d’un repas plateau Sardinade sur réservation,et aussi restauration possible sur place.

A partir de 21h30 se fera la distribution des lampions et à 22h15 débutera la célèbre retraite aux flambeaux en musique

Le grand feu d’artifice sonorisé sera tiré depuis le terrain de foot à 23h00

Et pour clôturer la soirée, un DJ viendra ambia .

Rue de la Mairie Parçay-Meslay 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 25 19 75 70 fetesparcillonnes@gmail.com

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English :

On Tuesday, July 14, 2026, the big Par%E7ay-Meslay festival will take place, featuring:

-Geocaching in the morning

-Sardine dinner (reservation required) or other dining options

-10:15 PM torchlight procession

-11:00 PM fireworks

-Dance party with a DJ

L’événement Fête Nationale Parçay-Meslay Parçay-Meslay a été mis à jour le 2026-06-15 par Tours Val de Loire Tourisme