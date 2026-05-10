Fête nationale Plouha
Fête nationale Plouha mardi 14 juillet 2026.
Plouha
Fête nationale
Place des écoles Plouha Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 19:00:00
fin : 2026-07-14 00:00:00
Date(s) :
2026-07-14
Organisée par les sapeurs pompiers et la municipalité. A partir de 19h, retransmission de la demi-finale de la coupe du monde de football puis bal populaire animé par Anim22 et enfin feu d’artifice. Restauration avec Food Truck sur place. .
Place des écoles Plouha 22580 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 20 21 26
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English :
L’événement Fête nationale Plouha a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de tourisme Falaises d’Armor
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