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Fête nationale Plouha

Fête nationale Plouha mardi 14 juillet 2026.

Adresse : Place des écoles

Ville : 22580 Plouha

Département : Côtes-d'Armor

Début : mardi 14 juillet 2026

Fin : mardi 14 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Plouha

Fête nationale

Place des écoles Plouha Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 19:00:00
fin : 2026-07-14 00:00:00

Date(s) :
2026-07-14

Organisée par les sapeurs pompiers et la municipalité. A partir de 19h, retransmission de la demi-finale de la coupe du monde de football puis bal populaire animé par Anim22 et enfin feu d’artifice. Restauration avec Food Truck sur place.   .

Place des écoles Plouha 22580 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 20 21 26 

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English :

L’événement Fête nationale Plouha a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de tourisme Falaises d’Armor

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