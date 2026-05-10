Plouha

Fête nationale

Place des écoles Plouha Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 19:00:00

fin : 2026-07-14 00:00:00

Date(s) :

2026-07-14

Organisée par les sapeurs pompiers et la municipalité. A partir de 19h, retransmission de la demi-finale de la coupe du monde de football puis bal populaire animé par Anim22 et enfin feu d’artifice. Restauration avec Food Truck sur place. .

Place des écoles Plouha 22580 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 20 21 26

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English :

L’événement Fête nationale Plouha a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de tourisme Falaises d’Armor