Saint-Astier

Fête nationale

centre-ville et petit Pré Saint-Astier Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 18:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Fête nationale et feu d’artifice

11h Cérémonie commémorative à 11h place de la Victoire .

Buvette sur place.

23h: feu d’artifice au petit pré.

Mairie Comité des fêtes 06 13 08 12 81

Fête nationale et feu d’artifice

11h Cérémonie commémorative place de la Victoire suivie d’un vin d’honneur dans la salle du conseil de la mairie. Exposition de tracteurs et battage à l’ancienne par le comice agricole du Canton de Saint-Astier et manèges.

Buvette sur place.

23h: feu d’artifice au petit pré.

Comité des fêtes Mairie 05 53 02 42 80 .

centre-ville et petit Pré Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 42 80

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English : Fête nationale

Fête nationale and fireworks

Mairie Comité des fêtes 06 13 08 12 81

L’événement Fête nationale Saint-Astier a été mis à jour le 2026-05-21 par Vallée de l’Isle en Périgord