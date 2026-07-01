Informations pratiques

Saint-Avold

Fête nationale

Place Champ de Foire Saint-Avold Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-07-14 19:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

La Ville de Saint-Avold vous donne RDV pour une soirée festive, conviviale et pleine de bonne humeur !

Au programme dès 19h animations musicale avec restauration et buvette sur place.

Dès 21h retraite aux flambeaux à 21h RDV devant la mairie.

À 22h45 laissez-vous émerveiller par le feu d’artifice suivi du bal champêtre animé par Jacky Mélody.Tout public

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Place Champ de Foire Saint-Avold 57500 Moselle Grand Est +33 3 87 91 90 89

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English :

The City of Saint-Avold invites you to a festive, friendly evening full of good cheer!

Starting at 7:00 p.m., enjoy musical entertainment with food and drinks available on site.

Starting at 9:00 p.m.: torchlight procession—meet in front of City Hall at 9:00 p.m.

At 10:45 p.m.: Be amazed by the fireworks display, followed by a country dance hosted by Jacky Mélody.

L’événement Fête nationale Saint-Avold a été mis à jour le 2026-07-03 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE