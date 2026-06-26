Fête nationale Saint-Mard
Fête nationale Saint-Mard lundi 13 juillet 2026.
Saint-Mard
Fête nationale
Stade municipal de Boisseuil Saint-Mard Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
A l’occasion de la fête nationale, la mairie de Saint-Mard organise un programme de festivités au stade de Boisseuil.
Sur place, vous retrouverez de la restauration avec Foodtrucks. Vous pouvez aussi emmener votre pique-nique.
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Stade municipal de Boisseuil Saint-Mard 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 68 88 58 accueilmairie@saint-mard.fr
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English :
To celebrate National Day, the Saint-Mard City Hall is organizing a program of festivities at the Boisseuil Stadium.
Food trucks will be on site serving food. You can also bring your own picnic.
L’événement Fête nationale Saint-Mard a été mis à jour le 2026-06-26 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin
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