Saint-Mard

Fête nationale

Stade municipal de Boisseuil Saint-Mard Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 19:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

A l’occasion de la fête nationale, la mairie de Saint-Mard organise un programme de festivités au stade de Boisseuil.

Sur place, vous retrouverez de la restauration avec Foodtrucks. Vous pouvez aussi emmener votre pique-nique.

.

Stade municipal de Boisseuil Saint-Mard 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 68 88 58 accueilmairie@saint-mard.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

To celebrate National Day, the Saint-Mard City Hall is organizing a program of festivities at the Boisseuil Stadium.

Food trucks will be on site serving food. You can also bring your own picnic.

L’événement Fête nationale Saint-Mard a été mis à jour le 2026-06-26 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin