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Fête nationale Saint-Mard

Fête nationale Saint-Mard lundi 13 juillet 2026.

Adresse
Stade municipal de Boisseuil
Ville
17700 Saint-Mard
Département
Charente-Maritime
Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Tarif

Saint-Mard

Fête nationale

Stade municipal de Boisseuil Saint-Mard Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

A l’occasion de la fête nationale, la mairie de Saint-Mard organise un programme de festivités au stade de Boisseuil.
Sur place, vous retrouverez de la restauration avec Foodtrucks. Vous pouvez aussi emmener votre pique-nique.
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Stade municipal de Boisseuil Saint-Mard 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 68 88 58  accueilmairie@saint-mard.fr

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English :

To celebrate National Day, the Saint-Mard City Hall is organizing a program of festivities at the Boisseuil Stadium.
Food trucks will be on site serving food. You can also bring your own picnic.

L’événement Fête nationale Saint-Mard a été mis à jour le 2026-06-26 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin

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