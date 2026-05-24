FÊTE NATIONALE SAINT PARGOIRE Saint-Pargoire
FÊTE NATIONALE SAINT PARGOIRE Saint-Pargoire mardi 14 juillet 2026.
Saint-Pargoire
FÊTE NATIONALE SAINT PARGOIRE
Saint-Pargoire Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Le 14 juillet à l’occasion du bal des pompiers, profitez d’une journée tout en festivités !
Rendez-vous au camp de la Cousse toute la journée pour une journée jeux organisée par l’Amicale des Sapeurs Pompiers.
Au programme
12h Apéritif et brasucade offerts par la Mairie
20h Repad organisé par les Pompiers (sur réservation)
22h Retraite aux Flambeaux
22h30 Feu d’artifice
23h Bal musicale .
Saint-Pargoire 34230 Hérault Occitanie
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English :
Enjoy a day of festivities on July 14 at the Firemen’s Ball!
The Amicale des Sapeurs Pompiers organizes an all-day games day at the Camp de la Cousse.
From 9.30pm, departure from the town hall for the torchlight procession accompanied by Los Cagarolaïres , followed by fireworks and a dance.
L’événement FÊTE NATIONALE SAINT PARGOIRE Saint-Pargoire a été mis à jour le 2026-05-24 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT
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