Informations pratiques

Saint-Rome-de-Cernon

Fête Nationale

Aire de Pique-Nique Saint-Rome-de-Cernon Aveyron

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Repas

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-13

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Cette année, la commune vous donne rendez-vous pour célébrer ensemble la Fête Nationale dans une ambiance conviviale et festive !

Au programme

19h Apéritif

20h: Repas au brasero par Cyril Traiteur

22h30 Bal animé par Alkalines

Nous espérons vous retrouver très nombreux pour partager ce beau moment de convivialité, en famille ou entre amis. Venez faire vivre la fête et profiter d’une belle soirée tous ensemble ! .

Aire de Pique-Nique Saint-Rome-de-Cernon 12490 Aveyron Occitanie +33 6 73 40 95 74

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English :

This year, the town invites you to join us in celebrating National Day together in a warm and festive atmosphere!

L’événement Fête Nationale Saint-Rome-de-Cernon a été mis à jour le 2026-07-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)