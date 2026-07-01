Fête Nationale Saint-Rome-de-Cernon
lundi 13 juillet 2026 · Saint-Rome-de-Cernon
Informations pratiques
Saint-Rome-de-Cernon
Fête Nationale
Aire de Pique-Nique Saint-Rome-de-Cernon Aveyron
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Repas
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-13
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Cette année, la commune vous donne rendez-vous pour célébrer ensemble la Fête Nationale dans une ambiance conviviale et festive !
Au programme
19h Apéritif
20h: Repas au brasero par Cyril Traiteur
22h30 Bal animé par Alkalines
Nous espérons vous retrouver très nombreux pour partager ce beau moment de convivialité, en famille ou entre amis. Venez faire vivre la fête et profiter d’une belle soirée tous ensemble ! .
Aire de Pique-Nique Saint-Rome-de-Cernon 12490 Aveyron Occitanie +33 6 73 40 95 74
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English :
This year, the town invites you to join us in celebrating National Day together in a warm and festive atmosphere!
L’événement Fête Nationale Saint-Rome-de-Cernon a été mis à jour le 2026-07-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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