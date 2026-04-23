Fête nationale Saint-Saëns
Fête nationale Saint-Saëns lundi 13 juillet 2026.
Saint-Saëns
Fête nationale
Saint-Saëns Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 20:30:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Orchestre Les Andrews . Retraite aux flambeaux. Feu d’artifice au complexe sportif de la Varenne. Rendez-vous sur la place Maintenon. .
Saint-Saëns 76680 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 34 51 19
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English : Fête nationale
L’événement Fête nationale Saint-Saëns a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Bray Eawy
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