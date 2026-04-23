Saint-Saëns

Fête nationale

Saint-Saëns Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 20:30:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Orchestre Les Andrews . Retraite aux flambeaux. Feu d’artifice au complexe sportif de la Varenne. Rendez-vous sur la place Maintenon. .

Saint-Saëns 76680 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 34 51 19

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English : Fête nationale

L’événement Fête nationale Saint-Saëns a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Bray Eawy