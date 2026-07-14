Informations pratiques

Sainte-Maure-de-Touraine

Fête Nationale

Parc Robert Guignard Sainte-Maure-de-Touraine Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Organisée par SMT & Co en Fête et la municipalité de Sainte-Maure-de-Touraine, cette journée estivale promet une ambiance festive et familiale pour petits et grands !

Organisée par SMT & Co en Fête et la municipalité de Sainte-Maure-de-Touraine, cette journée estivale promet une ambiance festive et familiale pour petits et grands !

Au programme :

– Brocante de 6h à 18h

– Animations pour enfants dès 16h

– Spectacle familial à 18h30 et 21h30 par la Compagnie Magic Meeting

– Feu d’artifice à 23h puis soirée DJ.

Restauration sur place tout au long de la journée et de la soirée. .

Parc Robert Guignard Sainte-Maure-de-Touraine 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

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English :

To celebrate Bastille Day, the town invites you to the Parc Robert Guignard on Saturday for the traditional fireworks display. Offered by the Municipality, it will be fired at 11pm. The following day, Sunday, at 10:45 a.m., the official ceremony will take place on Place du Maréchal Leclerc.

L’événement Fête Nationale Sainte-Maure-de-Touraine a été mis à jour le 2026-06-30 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme