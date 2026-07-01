Informations pratiques

Scillé

Fête Nationale

Salle des fêtes Scillé Deux-Sèvres

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 08:45:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Marche de 9 km, repas et animation musicale. .

Salle des fêtes Scillé 79240 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 95 82 41

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English : Fête Nationale

L’événement Fête Nationale Scillé a été mis à jour le 2026-07-01 par CC Val de Gâtine