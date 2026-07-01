AGENDA · Scillé
Fête Nationale Scillé
mardi 14 juillet 2026 · Scillé
Informations pratiques
Scillé
Fête Nationale
Salle des fêtes Scillé Deux-Sèvres
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 08:45:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Marche de 9 km, repas et animation musicale. .
Salle des fêtes Scillé 79240 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 95 82 41
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English : Fête Nationale
L’événement Fête Nationale Scillé a été mis à jour le 2026-07-01 par CC Val de Gâtine