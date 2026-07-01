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AGENDA · Scillé

Fête Nationale Scillé

mardi 14 juillet 2026 · Scillé

Fête Nationale Scillé

Informations pratiques

Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Heure de début
08:45:00
Adresse
Salle des fêtes
Ville
79240 Scillé
Département
Deux-Sèvres
Tarif
0 0 Gratuit

Scillé

Fête Nationale

Salle des fêtes Scillé Deux-Sèvres

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 08:45:00
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14

Marche de 9 km, repas et animation musicale.   .

Salle des fêtes Scillé 79240 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 95 82 41 

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English : Fête Nationale

L’événement Fête Nationale Scillé a été mis à jour le 2026-07-01 par CC Val de Gâtine