Fête Nationale Soirée dansante avec DJ Frénétik Place Du Boulodrome Aurons
lundi 13 juillet 2026 · Place Du Boulodrome · Aurons
Informations pratiques
Aurons
Fête Nationale Soirée dansante avec DJ Frénétik
Lundi 13 juillet 2026 à partir de 19h30. Place Du Boulodrome Boulodrome d’Aurons Aurons Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:30:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Cette année, à l’occasion de la Fête Nationale, la mairie d’Aurons vous propose une soirée dansante animée par DJ Frénétik !
DJ Frénétik vous invite à une soirée d’été festive, au coeur du village d’Aurons.
Restauration sur place possible Chez le Basque (réservation conseillée). .
Place Du Boulodrome Boulodrome d’Aurons Aurons 13121 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 55 63 02
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English :
The village of Aurons wellcomes you for a musical evening and ball to celebrate the Bastille Day !
L’événement Fête Nationale Soirée dansante avec DJ Frénétik Aurons a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme du Massif des Costes
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