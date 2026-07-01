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AGENDA · Aurons

Fête Nationale Soirée dansante avec DJ Frénétik Place Du Boulodrome Aurons

lundi 13 juillet 2026 · Place Du Boulodrome · Aurons

Informations pratiques

Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Place Du Boulodrome
Adresse
Boulodrome d'Aurons
Ville
13121 Aurons
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Aurons

Fête Nationale Soirée dansante avec DJ Frénétik

Lundi 13 juillet 2026 à partir de 19h30. Place Du Boulodrome Boulodrome d’Aurons Aurons Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:30:00
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

Cette année, à l’occasion de la Fête Nationale, la mairie d’Aurons vous propose une soirée dansante animée par DJ Frénétik !
DJ Frénétik vous invite à une soirée d’été festive, au coeur du village d’Aurons.

Restauration sur place possible Chez le Basque (réservation conseillée).   .

Place Du Boulodrome Boulodrome d’Aurons Aurons 13121 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 55 63 02 

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English :

The village of Aurons wellcomes you for a musical evening and ball to celebrate the Bastille Day !

L’événement Fête Nationale Soirée dansante avec DJ Frénétik Aurons a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme du Massif des Costes

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