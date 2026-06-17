Ballan-Miré

Fête nationale soirée du 13 juillet

Avenue des Mignardières Ballan-Miré Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-13 18:30:00

fin : 2026-07-13 00:30:00

Date(s) :

2026-07-13

Joué-lès-Tours et Ballan-Miré s’unissent de nouveau pour célébrer ensemble la fête nationale pour cette année 2026.

Le feu d’artifice ainsi que le bal populaire sont mutualisés dans le cadre symbolique du lac des Bretonnières, véritable trait d’union entre les deux communes.

Joué-lès-Tours et Ballan-Miré s’unissent de nouveau pour célébrer ensemble la fête nationale pour cette année 2026.

Le feu d’artifice ainsi que le bal populaire sont mutualisés dans le cadre symbolique du lac des Bretonnières, véritable trait d’union entre les deux communes, afin d’offrir aux habitants un spectacle d’autant plus beau.

Rendez-vous donc le 13 juillet sur le site du lac des Bretonnières pour une formidable soirée ! .

Avenue des Mignardières Ballan-Miré 37510 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 80 10 00

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English :

The town, in partnership with Joué-Lès-tours, is organizing two highlights: the evening of July 13 at Lac des Bretonnières and the day of July 14 in Ballan-Miré, at Parc Beauverger.

L’événement Fête nationale soirée du 13 juillet Ballan-Miré a été mis à jour le 2026-06-17 par Tours Val de Loire Tourisme