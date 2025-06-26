Fête nationale, spectacle aérien et feu d’artifice Stade de la Sablière Livron-sur-Drôme

Fête nationale, spectacle aérien et feu d’artifice

Stade de la Sablière 22 Rue du Perrier Livron-sur-Drôme Drôme

Début : 2026-07-13 19:00:00

fin : 2026-07-13

2026-07-13

Célébrons ensemble cette fête nationale tous ensemble au stade de la Sablière ! DJ toute la soirée, spectacle aérien Peter Pan de la compagnie Puja, et en final le traditionnel feu d’artifice !

Stade de la Sablière 22 Rue du Perrier Livron-sur-Drôme 26250 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 61 74 66 courrier@mairie-livron.fr

English :

Let’s celebrate this national holiday together at the Sablière stadium! DJ all evening, Peter Pan aerial show by the Puja company, and the traditional fireworks finale!

